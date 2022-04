Mototaxista é morto a tiros no bairro de Cassange

IMAGEM Foto: Reprodução / Redes Sociais

De acordo com o g1 Bahia, testemunhas dizem que ele sofreu uma tentativa de assalto, cometida por dois homens armados. A polícia, no entanto, não confirmou a informação.

A vítima, que trabalhava com motoboy no bairro, foi socorrida para o Hospital Meandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil afirmou que não há informações sobre autoria, nem motivação do crime. A moto da vítima foi removida do local e será levada para o pátio da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).