MP-BA apura caso de aluna que denunciou racismo em colégio militar por causa de penteado

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou dois procedimentos administrativos para apurar o caso da aluna que denunciou racismo em colégio militar após ser expulsa por causa do penteado. O caso aconteceu em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo o g1 Bahia, o Ministério Público informou que um dos processos instaurados é na área de educação e vai verificar a regularidade do funcionamento da escola militar, Colégio Municipal Dr. João Paim, e das demais escolas de São Sebastião do Passé.

Uma aluna do Colégio Municipal Dr. João Paim, em São Sebastião do Passé, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), acusa um funcionário da instituição de racismo. Segundo a jovem de 13 anos, o trabalhador afirmou que ela estava com o “cabelo inchado”. As informações são do jornal Correio.