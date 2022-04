MSC Mediterranean abre NOVOS empregos em Santos

A MSC Mediterranean divulgou novas oportunidades de trabalho em Santos, São Paulo. Os empregos serão para trabalhadores com nível de experiência de trainee e pleno. Veja a seguir quais cargos estão sendo ofertados.

MSC Mediterranean está contratando novos profissionais

A MSC Mediterranean é uma multinacional referência no segmento de logística e transportes marítimos. Com isso, são mais de 150 países atendidos pela MSC ao redor do mundo, a qual oferece serviços de qualidade reconhecida.

Assim, a companhia está selecionando novos profissionais para colaborarem com a empresa. Alguns dos requisitos das vagas vão desde inglês intermediário obrigatório até conhecimento na área jurídica marinha. No entanto, há benefícios como bicicletários para quem mora perto do local de trabalho, assistência odontológica e médica, seguro de vida e outros.

Confira todas as vagas liberadas pela MSC:

Assistente para Sistemas de Informação (Santos);

Assistente para realização de Cadastro (Santos);

Analista para Processos na área de Negócios (Santos);

Advogado nível Pleno (Santos).

Veja também: Xcelis Consulting abre NOVOS empregos; confira os cargos

Como se candidatar

Para poder participar do processo seletivo na MSC Mediterranean, o candidato precisa atentar-se a algumas instruções. O primeiro passo será acessar o site de participação. Em seguida, basta selecionar a vaga e conferir as exigências para concorrer. Além disso, o trabalhador também pode conferir a faixa salarial e benefícios do cargo, na página.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.