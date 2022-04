MST encerra marcha após cinco dias e BR-324 é liberada

Após cinco dias de marcha, os trabalhadores do Movimento Sem Terra (MST) na Bahia liberaram, no final da manhã desta sexta-feira (15), a rodovia da BR-324.

Neste período, cerca de 800 pessoas, participantes do MST na Bahia, fizeram o percurso de Feira de Santana a Salvador, a pé. De acordo com a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, a “passeata foi finalizada no KM 591 sentido capital”