Mulher baleada após ter casa invadida morre no HEA; vítima foi identificada

Não há informações sobre a segunda vítima do atentado

Uma das mulheres baleadas por criminosos na noite desse domingo (10) na comunidade Favelinha, em Quebrangulo, não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima foi identificada como Jacielma Pereira da Silva, de 27 anos.

As primeiras informações sobre o crime dão conta de que Jacielma estaria dentro de casa com outra mulher, também de 27 anos, quando teve o imóvel invadido por criminosos armados e encapuzados. Os homens teriam efetuado disparos de arma de fogo contra elas e, em seguida, fugiram do local.

Feridas, elas foram levadas para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA). A assessoria da unidade confirmou que, no entanto, a mulher deu entrada já em óbito. O corpo da vítima será recolhido para o Instituto Médico Legal (IML) do município para os procedimentos necessários.