Mulher é detida após operação flagar venda de munições em mercado no interior da Bahia

Uma mulher foi detida nesta quinta-feira (7) depois que a polícia flagrou a venda de munições para diversos tipos de armas no mercado que pertence ao marido dela, na cidade de Casa Nova, no norte da Bahia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o mercado fica localizado no distrito de Santana do Sobrado e servia como ponto clandestino para comercialização do material.

As investigações apontam que as munições seriam vendidas para criminosos responsáveis por crimes violentos letais intencionais (CVLIs) na localidade.

O esquema foi desmanchado durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar. As munições estavam escondidas em um espaço reservado atrás de um balcão do mercado.

De acordo com a SSP-BA, foram encontradas 562 munições de calibres 9 mm, 380, 44, 38, 36, 32, 28, 25, 22, 20 e 12, além de 14 recipientes com pólvora, sete espoletas, um quilo de chumbo e 146 maços de cigarro.

O material e a suspeita foram encaminhadas para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

