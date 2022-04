Mulher é presa por furtar carne e bebidas alcoólicas em supermercado de Maceió

Uma jovem de 21 anos foi presa, na noite dessa sexta-feira (22), por furtar alimentos e bebidas alcoólicas em um supermercado, no bairro da Serraria, na parte alta de Maceió. O nome da suspeita não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado…

Uma jovem de 21 anos foi presa, na noite dessa sexta-feira (22), por furtar alimentos e bebidas alcoólicas em um supermercado, no bairro da Serraria, na parte alta de Maceió. O nome da suspeita não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta de meio dia, em um supermercado localizado na Avenida Menino Marcelo.

Os policiais informaram que a suspeita foi detida por seguranças do estabelecimento comercial tentando subtrair do local 8 peças de cortes nobres de carne bovina e 3 energéticos.

Ao todo, o prejuízo seria de R$ 711,32. Quando a PM chegou ao local, deu voz de prisão à suspeita, que foi levada à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuada.