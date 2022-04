Mulher mata companheiro a facadas em Luís Eduardo Magalhães

Foto: Marlon Ferraz/Blog Braga



Uma mulher matou o companheiro de 29 anos a facadas, em Luís Eduardo Magalhães, município distante 966 quilômetros de Salvador. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira (14) e em depoimento, a mulher confessou ter atacado o homem após uma briga motivada por ciúmes. As informações são do g1 Bahia.

Segundo o delegado Joaquim Rodrigues, que está à frente do caso, a mulher revelou que o casal discutiu durante uma visita na casa de uma amiga, horas antes do crime, e chegaram a trocar agressões físicas.

Na residência do casal, a discussão continuou e a mulher atingiu o companheiro com uma facada no peito. Com a chegada da Samu, a suspeita fugiu do local do crime. Porém, ela se apresentou na delegacia nesta sexta-feira (15), acompanhada de duas advogadas.

Após ser ouvida, ela foi liberada. O caso segue sendo investigado pela polícia civil. O casal possui duas crianças, que estavam no local do crime no momento do ataque. Os vizinhos informaram que as discussões eram recorrentes e a vítima agredia a companheira há algum tempo.

Leia mais sobre Bahia em iBahia.com e siga o Portal no Google Notícias