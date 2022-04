Mulher morre eletrocutada na frente do filho após segurar extensão na cozinha de casa

Uma jovem de 23 anos, identificada como Weslane Alves, morreu eletrocutada, na noite dessa sexta-feira (22), no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas. De acordo com testemunhas, o fato ocorreu na rua José Antônio Albuquerque, no bairro Caititus, quando a jovem foi pegar em uma extensão elétrica para ligar o fogão. O Serviço…

Uma jovem de 23 anos, identificada como Weslane Alves, morreu eletrocutada, na noite dessa sexta-feira (22), no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas.

De acordo com testemunhas, o fato ocorreu na rua José Antônio Albuquerque, no bairro Caititus, quando a jovem foi pegar em uma extensão elétrica para ligar o fogão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e se dirigiu à residência onde ocorreu o acidente, mas Weslane já não havia resistido e morreu no local.

O seu corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca. Familiares informaram que a jovem tinha quatro filhos. Um deles presenciou o fato.