Mulher que mantinha relacionamento com menina de 12 anos é presa por estupro de vulnerável

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por estupro de vulnerável na tarde de terça-feira (5), em Santana, no oeste da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ela relacionava há quatro meses com uma garota de 12 anos.

De acordo com o delegado Paulo Victor Magalhães, as investigações foram iniciadas a partir de uma denúncia realizada por representantes do Conselho Tutelar. De acordo com o Artigo 217 do Código Penal, manter relação sexual com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, mesmo que haja consentimento.