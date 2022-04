Mulher tem 80% do corpo queimado durante incêndio em residência

Uma mulher de 52 anos, identificada como Maria Graciete da Silva Alves, teve 80% do corpo queimado após um incêndio atingir, na tarde desta quarta-feira, 13, uma residência localizada na Rua Alameda, Quadra D8, Jardim Petrópolis, parte alta de Maceió. Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que o incêndio foi provocado aparentemente por problemas…

Ascom CBM/AL

Uma mulher de 52 anos, identificada como Maria Graciete da Silva Alves, teve 80% do corpo queimado após um incêndio atingir, na tarde desta quarta-feira, 13, uma residência localizada na Rua Alameda, Quadra D8, Jardim Petrópolis, parte alta de Maceió.

Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que o incêndio foi provocado aparentemente por problemas na parte elétrica. Duas viaturas, com sete militares, foram enviadas à ocorrência. Contudo, as chamas já tinham sido debeladas por populares antes da chegada da guarnição.

No local, vizinhos contaram aos bombeiros que a vítima é acamada e sua condição física teria impossibilitado sua saída do imóvel em tempo hábil.

Em contato com o Samu Alagoas, o Alagoas 24 Horas foi informado que a vítima recebeu os primeiros socorros de uma Unidade de Suporte Avançado (USA). Lá, Maria Graciete apresentava queimaduras por álcool nos braços e nas pernas além de queimaduras de segundo grau por cerca de 80% do corpo. Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche da Barra.