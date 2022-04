Mundo do trabalho pós-pandemia: veja 10 dicas importantes para você não ficar pra trás

Foto: Reprodução



Já se passaram 2 anos e ainda estamos em fase de adaptação. No auge da pandemia, em 2020, vivemos a intesidade do trabalho remoto. O que exigiu da gente novos apredizados relacionados às competências técnicas e também no desenvolvimento de habilidades.

O futuro do home office? Uma forma híbrida de trabalhar: um cotidiano profissional que mistura o trabalho presencial e o remoto. Aliás, isso já se tornou realidade.

Mas, como será a nova forma de contratação? Algumas empresas aproveitaram esse “boom” tecnológico e adaptaram o processo de recrutamento e seleção, colocando algumas etapas online e até plataformas que contam com algorítimos auxiliando nesse processo. No mais, as exigências continuam as mesmas: mão de obra qualificada. Os profissionais precisam apresentar as suas competências técnicas e habilidades que estejam alinhadas ao que o cargo exige.

Abaixo, você confere 10 dicas para lidar com os desafios e se adaptar ao mundo do trabalho pós-pandemia: