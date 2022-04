Mutirão aplica 2ª, 3ª e 4ª doses contra Covid-19 neste sábado (2)

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza mais um mutirão de aplicação de doses complementares da vacina contra a Covid-19 neste sábado (2), das 8h às 13h. A 2ª dose será direcionada exclusivamente para jovens quem estiverem com o nome na lista do site da SMS.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Para ter acesso à 4ª dose do imunizante, as pessoas com 80 anos ou mais e indivíduos imunossuprimidos terão que estar com o nome no site da SMS.