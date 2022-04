Namorado de Marco Pigossi acompanha o namorado em gravações de série no Pará

Marco Pigossi está em Belém do Pará. É por lá que o artista, de 33 anos, grava a segunda temporada de uma série para um canal de streaming. Mas ele não está sozinho, não. Tem a companhia do namorado, o diretor de cinema italiano Marco Calvani, de 41 anos.

Ilha essa, aliás, onde Pigossi apareceu num clique de Alessandra Negrini, que também participa da produção. No intervalo das gravações ela posou ao lado de Pigossi. Ambos bastante animados: “Banho de rio. Ilha do Combú. Nosso dia de folga no paraíso!”, comentou a artista, sobre o momento ao lado do artista.