Não está fácil para ninguém: namorado de Rihanna vive caso com designer, diz jornalista

Foto: Reprodução/Instagram

O nome da cantora Rihanna entrou para os assuntos mais comentados do Twitter no mundo após rumores de uma suposta traição de Asap Rocky, namorado da artista. A notícia que chegou na web nesta quinta-feira (14), diz que o relacionamento dos dois teria acabado por conta do caso vivido pelo rapper.

De acordo com o jornalista Louis Pisano, colaborador de revistas renomadas internacionalmente, a traição não é recente e já havia acontecido desde março, durante a Semana de Moda de Paris. “Rihanna e Asap Rocky se separaram. Rihanna terminou com ele depois que ela o pegou traindo”, compartilhou nas redes sociais.

Apesar do burburinho gerado na web, os representantes oficiais dos artistas não comentaram o assunto, seja para negar ou confirmar as informações. Vale lembrar que Rihanna está grávida do rapper.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias