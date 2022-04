não estou confirmado em abril. Terei chances depois?

O Governo Federal iniciou oficialmente nesta quinta-feira (14), os pagamentos da sexta rodada do seu Auxílio Brasil. Mas nem todo mundo que tem direito ao benefício conseguiu entrar de fato na folha de pagamentos do programa. Os cidadãos querem saber se eles terão mais chances de entrada no decorrer do ano.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, a resposta é sim. De acordo com a pasta, todos os meses o Governo Federal realiza uma espécie de peneira para decidir quem são as pessoas que podem entrar no programa. Para tanto, eles tomam como base os dados de algumas fontes de informação, como Cadúnico, por exemplo.

Note sempre que não é preciso realizar nenhum tipo de cadastramento direto para receber o Auxílio Brasil. O cidadão apenas precisa atentar para a atualização das informações do Cadúnico. Além disso, é preciso estar dentro das regras de renda per capita exigidas pelo Governo Federal no programa oficial.

Quem ainda não conseguiu entrar no Auxílio Brasil, está com o Cadúnico atualizado e está dentro das regras de renda per capita, não precisa mais se preocupar com nada. Basta esperar para que o Ministério da Cidadania selecione o seu nome. Se isso não aconteceu em abril, as possibilidades ficam para os próximos meses.

Segundo o Ministério da Cidadania, pouco mais de 3,5 milhões de pessoas entraram oficialmente no Auxílio Brasil desde o início deste ano de 2022. A tendência é de que o número cresça também no decorrer dos próximos meses. Mas é sempre importante esperar pelas decisões oficiais do Governo Federal.

Saídas também são possíveis

É importante frisar ainda que o Ministério da Cidadania não realiza apenas inclusões na sua folha de pagamentos. Segundo informações da própria pasta, também há a possibilidade de exclusões de cidadãos que já estão dentro da folha de liberações.

Por exemplo, um cidadão que passa a ter uma renda per capita muito maior do que a permitida pelo Governo, pode acabar sendo excluído do programa. As exclusões ocorrem de maneira mensal.

Para evitar o ato de perder o direito de receber o benefício, o cidadão precisa prestar atenção nos dados do Cadúnico. Manter as informações atualizadas pode ser uma importante dica para evitar a perda do projeto.

Quem pode receber?

As regras de entrada no Auxílio Brasil seguem basicamente as mesmas neste momento. Para fazer parte do benefício, o cidadão primeiramente tem que ter um cadastro ativo no sistema do Cadúnico do Governo Federal.

Mas esse é apenas o primeiro passo. Como dito, o cidadão também precisa se encaixar nos limites de renda per capita exigidos. Em geral, quem possui renda que varia entre R$ 0 e R$ 105 tem direito aos pagamentos.

Já as pessoas que recebem uma renda per capita que varia entre R$ 106 e R$ 210 também podem receber o benefício. Entretanto, neste caso o cidadão precisa estar morando com uma gestante ou ao menos um menor de 21 anos de idade.