Natália cai no choro em noite de paredão no BBB 22: ‘não quero ver Ana Maria’

Natália não esconde o nervosismo que sente com o resultado do paredão desta terça-feira (12). A modelo, que disputa a permanência na casa ao lado de Paulo André e Gustavo, caiu no choro e desabafou sobre o assunto pouco antes do programa começar.

“Acho que tô conseguindo me acalmar um pouco e buscar esse lugar de estar bem, porque bem eu não tô. Tô tentando ficar mais em paz, porque se acontecer e Tadeu falar: ‘Nat, hoje quem sai é você’, eu quero tá preparada pra isso. Preciso me preparar aqui dentro pra eu não desabar”, começou a modelo.

Natália não acredita que continuará no programa. “Aqui é o fim, mas eu quero acreditar que lá fora coisas boas vão acontecer comigo, porque não é possível passar tanta coisa assim pra nada, sabe. Não é possível. Eu quero acreditar que todas as provações que aconteceram, vão surgir efeitos de coisas boas. É isso que eu quero”, completou.

Jessilane tentou consolar a amiga. “Eu tenho certeza de que lá fora tem um monte de gente que gosta de você. Tem muita porta que já tá aberta, só esperando você dizer que quer entrar. Tem muitas oportunidades disponíveis já pra você. Isso eu não duvido”, declarou.

“Ai, não tô preparada pra ir na Ana Maria, amiga. Não tô. Eu vou ser sincera, eu não quero ver a Ana Maria. Não quero, não tô preparada pra ir lá. Eu não quero sair”, encerrou a mineira, que arrancou risos da amiga.

