Natália comenta falta de sorte no BBB 22: ‘parece que virei a cruz de cabeça para baixo’

A falta de sorte de Jessilane e Natália foi assunto entre as duas após o jogo da discórdia desta segunda-feira (11) no BBB 22. As sisters reclamaram bastante após terem pego as piores consequências nos castigos da dinâmica e buscaram os motivos da onda de má sorte.

“É o destino. Não é pra ser da gente, não é sobre a gente. Se nem na sorte a gente pega coisas boas, imagina? Pelo amor de Deus. É sobre eles. Os meninos tão bem, tiraram as melhores coisas, tão numa melhor situação. Infelizmente, nem na sorte a gente tá conseguindo”, começou a professora.

“Parece que eu peguei a cruz, virei ela de cabeça pra baixo e atirei um tanto de pedra nela. Parece que eu peguei todos os santos existentes do planeta e botei de cabeça pra baixo”, respondeu a designer de unhas.

