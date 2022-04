Natália conversa com Eliezer sobre Arthur e brother escuta tudo no BBB 22; entenda

Sem imaginar que se trata de um paredão falso, Natália e Elizer conversaram sobre Arthur Aguiar durante a madrugada desta quarta-feira (6) no BBB 22. Na ocasião, a designer de unhas afirmou que acreditava que o músico seria o grande campeão da edição. E não é que o ator ouviu tudo no quarto secreto?

“A gente sempre sentiu que o Arthur era muito forte, a gente nunca teve nada contra ele, inclusive lá no início, quando ele chegou, ele achou que ia sair por causa de coisas que aconteceram com ele lá fora. Em todo o momento, a gente sentia ele muito forte, eu jurava que o Arthur seria o ganhador do programa”, falou a mineira.

O designer concordou com Natália. Ela ainda elogiou Jessilane pela coragem de ter indicado o espodo de Maira Cardi para o paredão. “A gente se sente fragilizada às vezes por sentir que ele é forte, não que ele se posicione dessa forma […] Dá um medo quando a pessoa vai quatros vezes [ao paredão] e volta quatro vezes”, completou.

