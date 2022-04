Natália desabafa sobre paredão falso no BBB 22: ‘sentimento de fracasso’

O retorno de Arthur Aguiar após o paredão falso abalou alguns participantes do BBB 22 nesta quinta-feira (7). Em conversa com Eliezer Natália, afirmou estar com um sentimento de fracasso.

“Sentimento ruim. Nossa, eu tô com um sentimento muito ruim. Tipo um sentimento de fracasso, sabe? É isso. Deus nos abençoe hoje na prova. Quero muito ganhar a liderança, mas que esteja entre a gente. Acho que isso vai dar uma levantada…”, avaliou a mineira.

Mais cedo, a designer de unhas havia criticado o comportamento do brother ao afirmar que ele não movimento.

