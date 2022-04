Natália descarta romance com Eliezer após BBB 22: ‘focar nos novinhos’

Eliminada do BBB 22, Natália participou do programa ‘A Eliminação’, exibido pelo Multishow na madrugada desta quinta-feira. Na ocasião, a designer de unhas falou sobre o affair com Eliezer e afirmou que não pretende dar continuidade ao relacionamento com o publicitário fora da casa.

“Eu acho um pouco difícil até porque a gente deixou isso claro lá dentro. Aqui terão outras pessoas e eu prefiro focar nos novinhos, nas novas figurinhas”, declarou a mineira, que afirmou que interessados poderiam mandar mensagens para ela.

A modelo também falou sobre Eslovênia, com quem teve conflvtou no começo da edição. “Não fede e nem cheira pra mim. É neutra”, declarou.

