Natália detona Gustavo no BBB 22: ‘você é chato’

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira (4) segue entregando fogo no parquinho. Durante a dinâmica, Natália e Gustavo trocaram farpas após o bacharel em direito argumentar que a colega de confinamento tinha problemas de convivência. Já a designer de unhas afirmou que o brother vive falando que ela precisa encarar um paredão novamente.

“Ele chegou aqui dentro e cumpriu tudo que comprometeu. As vezes o meu erro é o ponto, eu passo um pouquinho do ponto. É muito cansativo, você ficar citando o paredão com a gente também. Toda hora você ficar batendo nessa tecla aqui com a gente. Eu acho que as vezes você passa um pouquinho do ponto, sabe?”, argumentou a mineira.

“Era sempre após as festas que as discussões aconteciam com você, eu citei o álcool porque o álcool simplesmente libera. Quando eu falei da água, eu não fui o primeiro, não fui o segundo… Vou dar outros exemplos que envolve senso de coletividade, a goiabada da xepa, teve semana que eu não comi”, rebateu o emparedado.

“É só eu que como goiabada? E eu não posso fazer isso? Você quer expor o óbvio pra que? Você é chato”, encerrou a designer de unhas.

Assista abaixo:

Faz dias que não dou uma boa risada com o #BBB22 Natália e Gustavo foram os craques do jogo pic.twitter.com/5vl3bJjXqy — #HITOU (@hitounaweb) April 5, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.