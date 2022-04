Natália diz que está ‘na correria’ com preparativos para estrear na Sapucaí

Foto: Reprodução | Redes sociais

Falta pouquinho para Natália realizar um sonho antigo de desfilar na Marquês de Sapucaí, no carnaval do Rio de Janeiro. A ex-sister do “BBB 22” foi convidada pela Beija-Flor para ocupar um lugar de destaque num carro alegórico na apresentação da agremiação que acontece nesta sexta-feira. Na contagem regressiva, Naty compartilhou com seus seguidores que a preparação segue intensa.