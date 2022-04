Natália reflete sobre comportamento no BBB 22: ‘Será que sou esse monstro?’

Na reta final do BBB 22, Natália se mostrou bastante reflexiva. Durante uma conversa com Linn da Quebrada na noite desta segunda-feira (4), a designer de unhas declarou que se importa bastante com a opinião de quem ela se importa.

“Não ligo para opinião da casa, o que me machuca é [a opinião] das pessoas que eu gosto. O que me afeta diretamente é minha família, meus amigos, as pessoas que são próximas de mim”, começou.

A mineira relembrou situações dentro da casa. “Quando eu me deparo com uma situação em que a gente está sempre se alfinetando, está sempre tendo um discussão… isso me desestabiliza. Isso começa a mexer diretamente no meu valor. Eu começo a me questionar: ‘Será que eu sou esse monstro todo? Será que eu sou essa pessoa? (…) Eu começo a ficar nesse deficit e isso me anula”, completou.

