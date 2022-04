Natália revela ‘mico’ em edredom com Eliezer: ‘morrendo de vergonha’

Enquanto conversava com Jessilane na sala do BBB 22 antes do paredão desta sexta-feira (1), Natália revelou que passou por um momento vergonhoso enquanto estava no edredom com Eliezer. A designer de unhas revelou que acabou soltando um pum na “hora H” e deu detalhes sobre a situação.

“Ontem na cama eu comecei a encher o saco do Eli. Disse: ‘Eli, você falou que ia me fazer uma massagem desde o começo do programa e nunca fez’. Aí eu virei de costas e fiquei olhando para ele. Falei: ‘Estou falando sério, vem me fazer uma massagem'”, começou.

“Aí eu fui me mexer, menina, e o que aconteceu? Eu soltei um pum! Foi muito engraçado! Eu estava de costas, fui me mexer, dar uma ajeitadinha. Aí ele pegou e fez assim: ‘Opa, o que foi isso? Está peidando, é?’. Foi muito engraçado… Fiquei morrendo de vergonha”, completou.

A mineira ainda relatou que já precisou ir a um hospital por segurar puns. “Eu sempre me segurava para não ‘peidar’ na frente de ninguém. Aí teve um dia que eu senti muita dor e desmaiei. Minha mãe correu comigo para o hospital”, relembrou.

