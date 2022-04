Natália revela sentimento de culpa após voltar em Douglas no BBB 22: ‘tadinho’

Douglas Silva não escondeu a insatisfação após receber cinco votos no paredão formado nesta sexta-feira (1) no BBB 22. O ator ficou bastante incomodado com o fato de ter sido um dos alvos de Natália. Ele desabafou com Gustavo sobre o assunto.

“É isso, é uma aposta. Até eu apostaria. Não achei que ia levar os cinco votos. Achei que a Nat não votaria em mim, não tem motivo, eu achei que ela ia queimar esse voto…”, opinou o carioca.

Por sua vez, Natália ficou com um sentimento de culpa e conversou com Jessi e Linn da Quebrada após a votação. “Ai gente, ele está muito mal, tadinho, mas é isso, se ficasse 4 a 4 era tu que ia”, comentou.

Mais votado pela casa, Douglas disputa o paredão ao lado de Eslovênia e Paulo André. Não deixe de votar em nossa enquete!

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.