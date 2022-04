Natália sobre briga com Eliezer: ‘a gente não vai se acertar’

Natália acredita que as coisas não voltaram a ser as mesmas após se desentender com Eliezer. Os dois brigaram após a sister colocar o brother no monstro durante uma dinâmica no jogo da discórdia, o que o desagradou. Em conversa com Jessilane na madrugada desta terça-feira (12), a designer de unhas chorou e falou sobre o assunto.

“Eu não quis ser egoísta. Só isso. Não adianta. Aqui eu só fiz tudo errado. Se eu falo eu sou errada. Se eu faço eu sou errada. Tudo eu sou errada! Não é uma coisa que ele não vai querer conversar. A gente não vai acertar”, começou a modelo.

A mineira ainda revelou estar cansada do BBB. “Eu estou emocionalmente cansada. Eu não aguento mais! Eu não aguento mais. […] Não estou conseguindo nem andar pela casa, porque estou me sentindo mal e quero andar com a cabeça baixa”, declarou.

