Natulab abre vagas de emprego na Bahia e São Paulo

A Natulab, fabricante de medicamentos no Brasil, abre novos empregos na Bahia e em São Paulo. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e requerem profissionais que atendam todas as exigências das funções. Confira os cargos e regiões disponíveis pela companhia.

Natulab está contratando profissionais na Bahia e em São Paulo

Fundada no ano de 2000, na cidade de Santo Antônio de Jesus, a Natulab desenvolve e fabrica medicamentos e suplementos alimentares, possuindo um amplo portfólio que conta com mais de cem produtos, entregues e consumidos em todo o Brasil. Com novas vagas, a companhia está em busca de profissionais que possuam o perfil profissional necessário.

Veja as oportunidades disponíveis para candidatura:

Analista Controle de Qualidade Químico Físico : superior concluído, conhecimento em Excel, Word, office, conhecimentos em técnicas analíticas e espectrofotometria;

: superior concluído, conhecimento em Excel, Word, office, conhecimentos em técnicas analíticas e espectrofotometria; Analista em Pesquisa e Desenvolvimento Analítico Sênior : conhecimento em plataforma analítica, métodos analíticos, práticas de laboratório e pacote MS Office avançado;

: conhecimento em plataforma analítica, métodos analíticos, práticas de laboratório e pacote MS Office avançado; Comprador Júnior : ensino médio concluído, Excel intermediário, bom relacionamento interpessoal, experiência em negociações e trabalho em equipe;

: ensino médio concluído, Excel intermediário, bom relacionamento interpessoal, experiência em negociações e trabalho em equipe; Analistas P&D Farmacotécnicos Júnior : superior concluído, habilidade em redação técnica, conhecimento em legislação vigente e experiência em desenvolvimento de formulações;

: superior concluído, habilidade em redação técnica, conhecimento em legislação vigente e experiência em desenvolvimento de formulações; Analista de Garantia de Qualidade: superior concluído em áreas relacionadas e experiência na função será considerado um diferencial.

Como se candidatar

Para ocupar uma das vagas disponíveis pela companhia Natulab, os profissionais que atenderem aos requisitos do cargo pretendido poderão finalizar sua inscrição através da página de participação.

