Neoenergia abre mais de 25 vagas de emprego; confira

A Neoenergia, com liderança no segmento de distribuição de energia, anuncia mais de 25 vagas de emprego. Os contratos estão disponíveis para todos os níveis profissionais, com cargos para níveis técnico, médio e sênior. Confira as oportunidades e mais informações sobre como participar do processo seletivo.

Neoenergia divulgou novas oportunidades no país

Desde 1997, a Neoenergia tem sido um dos maiores geradores e transmissores de energia elétrica. Disponível em diversos estados brasileiros, a companhia atende milhões de pessoas anualmente. A empresa também é um destaque no fornecimento de indicadores ESG, sempre preocupada com o meio ambiente.

Veja a lista completa de vagas e locais disponíveis:

Engenheiros de Manutenção Sênior – Brasília;

Assistente Almoxarifado – Brasília;

Analista de Governança Sênior – Salvador;

Analista Bi Pleno – Brasília;

Analista Comercial Júnior – São Paulo;

Analistas Fiscais Júnior – Todas as Unidades do Brasil;

Especialistas em Controles Internos – Salvador;

Estágio Nível Técnico – Ipojuca;

Aprendiz Administrativo – Senhor do Bonfim.

Como se candidatar

Para se inscrever no processo de seleção da Neoenergia, o profissional deve prestar atenção aos requisitos do cargo. Para competir, basta acessar o site de participação e expressar interesse enviando o currículo profissional clicando no botão “Candidate-se”.

Todo o processo será realizado através do site, não serão considerados currículos profissionais enviados através de e-mail ou outros métodos.

A empresa oferece remuneração compatível, bem como uma variedade de benefícios, como plano médico, auxílio creche, auxílio academia, seguro de vida, previdência privada, transporte, alimentação, treinamento e um plano odontológico.

