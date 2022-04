Neoenergia divulga mais de 20 NOVOS empregos; confira os cargos

A Neoenergia, líder em distribuição de energia no Brasil, acaba de divulgar oportunidades de trabalho. Com vagas de nível técnico, médio e superior, há contratações para todos os níveis de profissionais.

Neoenergia anunciou novas contratações para diversos estados

A Neoenergia, uma das maiores geradoras e transmissoras de energia elétrica, está no mercado desde 1997. Ela atende a 18 estados no país, cerca de 14 milhões de famílias. Além disso, a Neoenergia se destaca por trazer pilares ESG, o que indica sua preocupação com o meio ambiente, sociedade e governança da empresa.

Veja a lista completa de cargos e localidades oportunizados:

Analista para Projetos Sociais (São Paulo);

Estagiário de nível Técnico (Ipojuca);

Supervisor em Serviços Gerais (Brasil);

Técnico em Mecânica (Ipojuca);

Assistente de Almoxarifado – Vaga Exclusiva para PcD (Senhor do Bonfim);

Jovem Aprendiz na área Administrativa (Senhor do Bonfim);

Analista Pleno em Desempenho (Recife);

Assistente para Almoxarifado (Paulo Afonso);

Eletricista para atuar em Serviços de Rede (Serrinha);

Estagiário de nível Superior (Brasília);

Analista Júnior em área Comercial (Bahia);

Estágio Superior (Campinas);

Jovem Aprendiz no Administrativo (Itabuna);

Analista Pleno em área Comercial (São Paulo);

Técnico em Planejamento para Manutenção – Vaga Exclusiva para PCD (Rio de Janeiro);

Analista Júnior em Administrativo (São Paulo);

Técnico na Fiscalização de Obras em Subestação (Itajaí);

Técnico para Fiscalização de Obras nas Linhas de Transmissão (Blumenau);

Estagiário em Eletrotécnica (Brasília);

Analista Júnior em Serviços Corporativos (Rio Grande do Norte);

Estagiário de nível Universitário (Campinas);

Analista Júnior em Sistemas (Brasil).

Como se candidatar

Se inscrever no processo seletivo na Neoenergia é simples, contudo, o profissional deverá se atentar às exigências da vaga. Para concorrer, basta acessar o site de candidatura e manifestar interesse enviando o currículo no botão Candidatar-se.

