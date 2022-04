Nissin Foods do Brasil abre NOVOS empregos ; veja os cargos

O Grupo Nissin Foods do Brasil, referência no segmento do macarrão instantâneo, abre novos empregos. Para se inscrever os profissionais deverão atender todos os requisitos e morar próximo onde a empresa possui vagas abertas. Veja os cargos e mais informações sobre como se candidatar.

Nissin Foods do Brasil está em busca de novos profissionais

Com fábricas localizadas no estado de São Paulo e Pernambuco, a Nissin Foods do Brasil atualmente conta com um amplo portfólio em produtos, possuindo mais de cinquenta itens que são consumidos em todo o país. Buscando novos colaboradores, a companhia divulgou cargos que exigem diferentes experiências profissionais. Acompanhe as vagas abertas:

Analista de Utilidade Júnior (Ibiúna) : bom trabalho em equipe, boa comunicação, domínio técnicos e foco em resultados;

: bom trabalho em equipe, boa comunicação, domínio técnicos e foco em resultados; Analista de Manutenção Elétrica Júnior (São Paulo) : NR 10 atualizada, experiência na função, cursando nível superior em Engenharia Elétrica e curso NR10 atualizado;

: NR 10 atualizada, experiência na função, cursando nível superior em Engenharia Elétrica e curso NR10 atualizado; Gerente de Negócios em Canais Digitais (São Paulo) : inglês avançado e experiência na função;

: inglês avançado e experiência na função; Comprador Júnior (São Paulo) : superior concluído, boas técnicas de negociação, conhecimento em Pacote Office e sistema TOTVS;

: superior concluído, boas técnicas de negociação, conhecimento em Pacote Office e sistema TOTVS; Analista de Embalagens Pleno (Ibiúna) : inglês intermediário, superior concluído e experiência na função;

: inglês intermediário, superior concluído e experiência na função; Técnicos em Segurança do Trabalho (Ibiúna): curso técnico na área, fácil acesso à unidade de Ibiúna e disponibilidade para atuar em turnos.

Como realizar sua candidatura

Para fazer parte da seleção na empresa Nissin Foods do Brasil, é imprescindível que o interessado tenha todas as exigências da função e residir nas cidades ou proximidades onde as vagas estão abertas. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

