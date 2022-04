No 1º trimestre de 2022, Bahia registra mais de 1.200 mortes violentas

O estado da Bahia registrou, no primeiro trimestre deste ano, 1.277 mortes violentas. A estatística foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) na manhã deste sábado (2). Os Crimes Violentos Letais e Intencionais correspondem a homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte. Na prática, os dados indicam redução de 12,6%, se comparado com mesmo período de 2021.

Entre 1 de janeiro e 31 de março deste ano, 184 vidas foram preservadas, saindo de 1.461 para 1.277 crimes contra a vida. Em Salvador foi contabilizada uma redução de 16,7% do mesmo número. Foram computadas 365 no ano passado contra 304 em 2022, menos 61 ocorrências. Nas cidades do interior do estado houve uma redução de 14%.