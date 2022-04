No ‘Dança dos Famosos’, Jojo Todynho desabafa sobre críticas ao seu peso: ‘Chorei’

Durante sua estreia no “Domingão com Huck” na noite deste domingo (3), Jojo Todynho fez um desabafo sobre as críticas que recebeu em relação ao seu peso após ser confirmada no reality.

Antes de se jogar na dança do forró eletrônico e garantir a terceira maior nota da rodada, a funkeira revelou que chegou a duvidar de sua própria capacidade por conta dos ataques nas redes sociais.

“No primeiro dia de ensaio, eu chorei porque às vezes eu me saboto, leio comentários e as pessoas fazem de tudo para me colocar para baixo, mas elas não vão conseguir”, iniciou.

“Eu também fiquei na minha limitação, porque estou bem acima do meu peso e não tenho vergonha disso, sou orgulhosa de quem sou e o que eu puder fazer para melhorar, vou melhorar”, completou a funkeira.

Veja o momento:

