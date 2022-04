No leito de morte, Antero conta segredo bombástico para Jove em ‘Pantanal’

Tudo começará durante uma simples partida de pôquer, um dos programas favoritos dos dois. Antero finalmente conseguirá fazer um “royal straight flush” durante a brincadeira com o neto. Seu objetivo de vida era fazer um movimento do tipo durante uma aposta que pudesse mudar a sua vida.

“Nem Deus pode contra um royal straight flush. Só se Ele der as cartas, como Ele sempre faz com a vida da gente”, dirá após a jogada. É nesse momento que ele sentirá uma forte dor no peito e decide contar toda a verdade para Jove.

“A vida é um jogo, Jove. As pessoas jogam umas com as pessoas o tempo todo… Como se fossem cartas de um baralho… E blefam uma com as outras, o tempo inteiro. Às vezes por amor. Como sua mãe tem blefado com você…Desde de menino…”, disparará.