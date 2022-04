No Mato Grosso, vale-gás cobre 38% do preço do botijão em abril

Quem recebe o vale-gás nacional no estado do Mato Grosso certamente vem registrando dificuldades para conseguir pagar o botijão de 13kg com o dinheiro. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio do item neste mês de abril no estado é de R$ 160. O benefício do Governo Federal paga R$ 51 neste momento.

Portanto, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social no estado recebe uma ajuda de apenas pouco mais de 38% do valor do botijão no Mato Grosso. Ainda segundo as informações da ANP, o MT é a unidade da federação que registra o maior preço médio do botijão entre todos os estados do país.

No entanto, a situação não é muito diferente em outros lugares. Alguns estados registram agora um preço médio do botijão que vem a ser de mais do que o dobro do que o Governo Federal paga no vale-gás nacional. Os cidadãos que moram nestas regiões, precisam tirar dinheiro do próprio bolso para pegar a quantia exigida.

Ao mesmo passo, é importante lembrar que mesmo nos estados com os valores mais baixos do botijão de gás no país, a situação não é das melhores. Ainda segundo a ANP, a unidade da federação que tem o preço médio mais baixo do botijão é o Maranhão (R$ 78 em abril). O vale-gás, como dito, não é suficiente para a despesa.

O Governo Federal explica que o vale-gás nacional não foi desenhado para pagar o valor total do botijão de gás. A ideia é que o Ministério da Cidadania pague sempre apenas ao menos a metade do preço. Assim, o projeto funcionaria como uma ajuda. Em alguns estados, a contribuição acaba sendo menor do que em outros.

Queda nos valores

É importante destacar que o valor dos pagamentos do vale-gás nacional caíram neste mês de abril. A queda foi de apenas um real em relação ao último repasse. Eles pagaram R$ 52 em fevereiro e pagaram R$ 51 agora neste mês de abril.

O número de usuários do programa também caiu. Segundo informações do próprio Ministério da Cidadania, quase 200 mil pessoas deixaram de receber o dinheiro do benefício entre os meses de fevereiro e abril deste ano.

As quedas acontecem justamente em um momento em que o Congresso Nacional discute a possibilidade de aumentar o tamanho do projeto ainda este ano. Alguns parlamentares afirmam que o objetivo é elevar a quantidade de beneficiários dos atuais pouco mais de 5 milhões para mais de 10 milhões nos próximos meses.

Fila de entrada do vale-gás

O projeto, no entanto, ainda está em fase de discussões. Informações oficiais dão conta de que o texto ainda precisa passar pela aprovação da Câmara dos Deputados e do próprio presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de começar a valer de fato.

Com isso, a fila de entrada para o vale-gás nacional segue contando com pouco mais de 18 milhões de pessoas. Esse é o número de brasileiros que atendem a todos os critérios do benefício e ainda assim não conseguem entrar no projeto.

O Governo Federal explica que a prática acontece porque não há espaço suficiente no orçamento para inserir todas as pessoas que possuem o direito. Entretanto, eles seguem prometendo inserir mais beneficiários no decorrer dos próximos meses.