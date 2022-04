Nona sirene de alerta é acionada em Sete de Abril por risco de deslizamento

As sirenes já foram acionadas nas comunidades de Voluntários da Pátria (Lobato), Vila Picasso (Capelinha), Bom Juá, Baixa do Cacau (São Caetano), Mamede (duas sirenes) (Alto da Terezinha), Moscou (Castelo Branco) e Calabetão (BR-324).

Previsão do tempo

A previsão para esta quarta-feira (20) é de céu nublado com chuvas fracas a fortes, a qualquer hora do dia. O tempo chuvoso está sendo causado pela atuação de uma frente fria que está sobre a região do Recôncavo vem causando chuvas fracas e fortes acompanhadas de rajadas de vento, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.