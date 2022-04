Nordeste é região com mais beneficiários em abril

Mais uma vez, o Nordeste é a região brasileira que mais registra atendidos pelo Auxílio Brasil neste momento. Segundo as informações do Ministério da Cidadania, pouco mais de 8,5 milhões de nordestinos estão aptos ao recebimento do benefício neste mês de abril. Nenhuma outra região registra mais beneficiários agora.

O Ministério da Cidadania, que é a pasta responsável pelos pagamentos do programa, afirma que o Sudeste é a segunda região com mais atendidos. Por lá, pouco mais de 5,2 milhões de pessoas recebem o Auxílio Brasil. O ranking se completa com o Norte (2,1 milhões), Sul (1,2 milhão) e com o Centro-Oeste (926 mil).

Os números basicamente não mudaram em relação ao que se viu nos meses anteriores. Desde o início dos pagamentos, o Nordeste é a região que registra o maior número de contemplados, sempre seguido pelo Sudeste. As mudanças costumam acontecer quando se analisa apenas o ranking dos recebimentos por estados.

Normalmente Bahia e São Paulo revezam a liderança deste recorte. Os dois costumam liderar o número de beneficiários do programa. Em abril, no entanto, a Bahia se tornou isoladamente pela segunda vez consecutiva a unidade da federação que mais registra usuários para os pagamentos do Auxílio Brasil.

Ao todo, estima-se que pouco mais de 18,06 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Auxílio Brasil em todo o país. O número representa um leve crescimento em relação ao que se viu nos repasses de março, quando pouco mais de 18,02 milhões de indivíduos conseguiram receber o montante.

Fila de espera do Auxílio Brasil

Oficialmente, o Governo Federal não tem obrigação de acabar com a fila de espera para entrada no Auxilio Brasil. Segundo as informações oficiais, não há nenhuma lei que obrigue o Palácio do Planalto ou o Ministério da Cidadania a fazer isso.

De toda forma, membros do Governo Federal afirmam que a fila segue sendo zerada desde o início deste ano sem interrupções. Eles afirmam que todo mundo que tem direito ao programa está conseguindo entrar na folha de pagamentos.

O Ministério da Cidadania diz ainda que os números de abril no Auxílio Brasil são os maiores desde o início dos pagamentos do programa, ainda em novembro de 2021. O objetivo do Planalto é seguir com a elevação pelos próximos meses.

Vale-gás segue caminho oposto

Se por um lado, o Auxílio Brasil segue subindo de patamar quando o assunto é número de usuários, o mesmo não se pode dizer do vale-gás nacional. O programa registrou uma queda na quantidade de beneficiários.

Segundo informações do próprio Ministério da Cidadania, pouco menos de 200 mil pessoas perderam o direito de receber o benefício entre os pagamentos que aconteceram em fevereiro de 2022 e o que está sendo depositado agora.

Foi, portanto, a primeira vez que o vale-gás nacional registrou uma queda no número de usuários do programa desde que ele começou a ser pago ainda em dezembro do ano passado. Recentemente, o Governo Federal chegou a prometer que iria inserir mais gente mesmo que de maneira gradual.