Norma Cavalcanti é eleita presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do MP

IMAGEM Foto: Divulgação / MP-BA A procuradora-geral de Justiça Norma Cavalcanti foi eleita nesta quinta-feira (7) presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos estados e da União (CNPG). Ela ficará à frente do colegiado por um ano. A eleição ocorreu durante reunião ordinária do Conselho, realizada na cidade de Macapá (AP), na sede do Ministério Público estadual do Amapá, cuja PGJ, Ivana Cei, é a atual presidente do órgão.

Norma Cavalcanti concorreu ao posto junto com o PGJ do MP de Minas Gerais Jarbas Soares Júnior. É a segunda vez que o MP baiano assume a presidência do órgão. A primeira foi em 2003 com o então PGJ Achiles Siquara.

A reunião contou com a presença dos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Oswaldo D’Albuquerque, corregedor nacional; Rinaldo Lima; Paulo César Passos, e Jaime Miranda; do secretário-geral do CNMP Carlos Vinícius Alves, representando o procurador-geral da República Augusto Aras; do presidente da Conamp, Manoel Murrieta; da presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do MP (Cnomp), Selma Magda; e dos ex-conselheiros Marcelo Weitzel e Sílvio Roberto Amorim Júnior.

