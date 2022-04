Nova antecipação do 13º salário do INSS vai liberar 14º salário em 2022?

A proposta vem sendo discutida desde 2020, ano em que o salário extra foi antecipado pela primeira vez devido a pandemia da Covid-19.

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão acesso a primeira parcela do seu 13º salário a partir do dia 25 deste mês. Com a nova antecipação, os segurados se questionam sobre a liberação do 14º salário em 2022.

A proposta vem sendo discutida desde 2020, ano em que o salário extra foi antecipado pela primeira vez devido a pandemia da Covid-19. Os repasses já estavam programados para ocorrer no mês passado (março), sendo inviável diante a demora na tramitação.

Para ser liberado, o texto que discute o repasse do 14º salário ainda precisa ser definitivamente aprovado na Câmara dos Deputados, posteriormente no Senado Federal e por fim receber a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Todavia, até o momento só recebeu parecer favorável das Comissões de Seguridade Social e Família e de Finanças e Tributação da Câmara. Logo, é quase impossível que o benefício emergencial extra seja liberado ainda em 2022, a ressaltar que o período estimado para o pagamento já passou.

Quem pode receber o 13º salário do INSS?

O benefício extra será repassado aos segurados que recebem os seguintes benefícios:

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Vale ressaltar que os beneficiários de programas assistenciais, como o BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada), não possuem direito ao 13º salário.

Veja o calendário do 13° salário

Confira as datas de pagamento do 13º salário para os segurados que recebem apenas um salário mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de abril 25 de maio 2 26 de abril 26 de maio 3 27 de abril 27 de maio 4 28 de abril 30 de maio 5 29 de abril 31 de maio 6 02 de maio 01 de junho 7 03 de maio 02 de junho 8 04 de maio 03 de junho 9 05 de maio 06 de junho 0 06 de maio 07 de junho

Confira as datas de pagamento do 13º salário para os segurados que recebem acima de um salário mínimo:

Dígito final NIS 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 02 de maio 01 de junho 2 e 7 03 de maio 02 de junho 3 e 8 04 de maio 03 de junho 4 e 9 05 de maio 06 de junho 5 e 0 06 de maio 07 de junho