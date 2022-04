Nova atualização no áudio do Whatsapp é lançada; veja como vai ficar

O site especializado WABetaInfo, encontrou uma novidade que em breve o WhatsApp deve liberar aos seus usuários. Após lançar os novos players nas mensagens de voz em uma atualização beta para versão Web iOS, o mensageiro está habilitando o mesmo recurso para testadores beta no sistema Android.

Como a nova ferramenta, o usuário poderá reproduzir um áudio mesmo estando em uma tela diferente. Ou seja, para ouvir a mensagem de voz bastará apertar o botão player e ir para outras sessões no aplicativo, inclusive outras janelas de conversas.

Até então, se o usuário sair de um bate-papo com áudio em reprodução, a mensagem será parada automaticamente. O procedimento serve para que o cidadão tenha mais controle da reprodução.

Como verificar o acesso ao novo recurso

Para conferir se a novidade já chegou até você, basta abrir uma mensagem de voz no chat do seu aplicativo e depois sair da página. Caso apareça uma nova barra de player, significa que o recurso está ativado.

Vale ressaltar que a funcionalidade não se limita a notas de voz, mas também pode ser aplicada em arquivos de áudio de entrada e saída, que receberam algumas alterações recentemente.

Nova função é testada para combater fake News

O WhatsApp está tentando um novo recurso que visa combater a propagação de fake News e de mensagens com compartilhamento em massa, como aquelas de ‘bom dia’.

Recentemente, o aplicativo começou a identificar de forma automática as mensagens encaminhadas mais de quatro vezes, mesmo não conseguindo identificar seu conteúdo por conta da criptografia ponta a ponta.

Novo recurso

A funcionalidade está em fase de teste na versão beta do WhatsApp. O objetivo é combater a desinformação, impedindo o encaminhamento de uma mesma mensagem a vários grupos simultaneamente.

Atualmente o usuário consegue compartilhar uma mesma mensagem em até cinco grupos. No entanto, a intenção é reduzir esse limite para um, de modo que o usuário tenha que copiar a mensagem manualmente para realizar o encaminhamento.

De acordo com as informações, o limite que o recurso irá impor deve chegar para os usuários do mensageiro em breve. Todavia, o aplicativo deverá exibir a seguinte mensagem: “Mensagens encaminhadas só podem ser enviadas para um bate-papo em grupo”.

Em resumo, espera-se que o fato de que a pessoa precise repetir todo o processo de envio de mensagens manualmente desencoraja o comportamento de disseminação de fake News ou de conteúdos inconvenientes.

Conforme Hemerson Brandão, do site Gizmodo: “Ainda não há informações sobre quando a nova regra entrará em vigor, mas, é provável que ela esteja disponível antes de outubro, quando ocorre a eleição presidencial no Brasil”.