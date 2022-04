nova função permite pagar compras em até 24 vezes

Com o decorrer dos anos, o Nubank vem tomando cada vez mais espaço no mercado financeiro, apresentando a cada ano mais e mais inovações para seu sistema. Agora a empresa oferece parcelamento em até 24 vezes sem juros.

Para os bancos tradicionais, parcelar compras em até 24 vezes é uma função comum para os clientes. Contudo, para usuários com contas em bancos virtuais, é uma novidade. Então, por este motivo, o Nubank criou a NuPay. O parcelamento oferece poder de compra ao usuário naquele mês em que o orçamento está apertado. Deste modo, poder parcelar o pagamento é algo que pode facilitar muito a vida financeira das pessoas.

O Nubank é uma startup brasileira, líder em tecnologia financeira que foi criada no Brasil e teve seu primeiro produto lançado em 2014. Ela atua como operadora de cartões de crédito e débito, com sede em São Paulo. Além disso,no dia 13, a empresa anunciou uma nova expansão focada na área de seguros, na qual fará uma aliança com a Chubb. Esta que é uma das maiores companhias no ramo de seguros em todo o mundo.

A Chubb, fundada nos EUA em 1882, está presente nos dias atuais em mais de 50 países e territórios. Ela é a parceira do Nubank no seguro de vida lançado no fim de 2020 e no seguro de celular disponibilizado em 2022. Ambos podem ser contratados pelo aplicativo em um processo 100% online. A fintech também vem sondando clientes para oferecer um produto para carros.

Serviço NuPay

Desde o dia 30 de março, o Nubank disponibilizou o NuPay, este é um serviço de pagamentos com débito ou cartão de crédito para o comércio eletrônico. Com essa novidade, é possível que os clientes façam suas compras dentro do aplicativo do banco, através de pagamento à vista, transações, débito ou em até 24 vezes sem juros.

Uma das principais vantagens desta inovação está na segurança, pois ao utilizar essa nova ferramenta, não será necessário que o cliente forneça seus dados bancários aos comerciantes online. Por este motivo, os usuários não correm risco de clone, roubo ou qualquer outro tipo de golpe.

Nubank Seguros

A Nubank já possui um serviço de seguro de vida, este conta com mais de 560 mil apólices ativas. Em outro momento, metade dos clientes disseram que este foi o primeiro produto do tipo que eles contrataram. Já o seguro de celular ainda está sendo liberado para os clientes gradualmente.

Contratar o seguro de celular do Nubank é fácil, primeiramente é necessário que o usuário tenha uma conta na empresa. Mesmo ainda estando em fase de testes, o seguro já está disponível no App, para contratar basta selecionar a opção “Seguro de celular” e em seguida clicar em “Descubra mais”.

Logo em seguida será solicitado que o cliente Nubank coloque o IMEI do smartphone e selecione o tipo de cobertura que deseja contratar. Entre as possibilidades estão: Roubo e furto, danos acidentais e cobertura completa.

Após selecionar a cobertura desejada basta clicar em “Continuar” e selecionar a forma de pagamento, que pode ser débito em conta ou cartão de crédito. Por fim, basta tocar em “Contratar seguro” e digitar a sua senha do Nubank.