Nova parcela começa a ser liberada nesta quinta (14)

Nesta quinta-feira (14), deve ser liberada uma nova parcela do vale gás, benefício pago bimestralmente pelo governo federal. A Caixa Econômica Federal é responsável por enviar os recursos do programa, gerido pelo Ministério da Cidadania, aos cidadãos contemplados pelo benefício.

Segundo o governo federal, o programa é destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Além disso, famílias com mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência possuem preferência para recebimento do benefício.

Confira o calendário de pagamento de abril

NIS final: Data de pagamento: 1 14/04 2 18/04 3 19/04 4 20/04 5 22/04 6 25/04 7 26/04 8 27/04 9 28/04 0 29/04

Apesar de ser feito bimestralmente, o pagamento do vale gás é realizado dentro do cronograma do auxílio brasil. Ademais, os cartões e senhas utilizados para saque do Auxílio Brasil podem ser utilizados para sacar o vale gás, que pode ser feito em lotéricas e terminais de autoatendimento. O benefício pode ainda ser movimentado pelos beneficiários no aplicativo Caixa Tem.

Mais informações referente ao vale gás podem ser consultadas no aplicativo Auxílio Brasil, Caixa TEM por meio do Atendimento CAIXA, ligando no número 111. Também é possível esclarecer dúvidas entrando em contato com o Ministério da Cidadania no número 121.

Qual o valor do vale gás?

O vale gás corresponde a 50% do valor do gás, levando em consideração a média nacional do preço do botijão de 13kg. Para definir este valor, são utilizadas as informações divulgadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

“A Agência Nacional do Petróleo publicará, mensalmente, até o décimo dia útil do mês, o valor da média dos seis meses anteriores referente ao preço nacional do botijão de gás ao consumidor final, de acordo com o Sistema de Levantamento de Preços ou com outra fonte que a substitua”, explica o governo federal.

Veja quem tem direito ao vale gás

De acordo com o governo federal, possui direito ao vale gás as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), que possuem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606). Além disso, famílias que possuam integrantes que recebam o benefício de prestação continuada (BPC) também têm direito ao auxílio.

Como já dito anteriormente, famílias que possuem mulheres vítimas de violência doméstica possuem prioridade para recebimento do benefício. O governo federal informa que também são averiguados os seguintes critérios:

I – Famílias com registro do CadÚnico que tenha sido atualizado nos últimos 24 meses;

II – Famílias com menor renda por pessoa;

III – Famílias com maior quantidade de pessoas;

IV – Famílias que recebem benefício do Programa Auxílio Brasil;

V – Famílias com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis.

A seleção das famílias aptas para recebimento do vale gás é feita a cada dois meses, levando em consideração os critérios estabelecidos pelo Ministério da Cidadania. Segundo o governo federal, são considerados os dados inseridos pelas prefeituras no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.