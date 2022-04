Novinho do rio? Jove desaparece em ‘Pantanal’ e deixa Zé Leôncio desesperado

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Jove (Jesuíta Barbosa) sumirá nas matas pouco tempo depois de aparecer na fazenda de seu pai, José Leôncio (Marcos Palmeira). Tudo acontecerá após um acidente ocorrido após o jovem tentar desbravar sozinho as terras desconhecidas.

Durante o passeio, Jove será picado por uma cobra venenosa, desmaiará e logo depois será envolvido por uma sucuri gigante. Após a cena, ninguém mais verá o rapaz pelas redondezas.

Vai virar outro Velho do Rio?



Da mesma forma que seu avô sumiu e aterrorizou José Leôncio, Jove também sumirá e fará o pai procurar com os funcionários por cada canto do pantanal, mas a busca não terá sucesso.

O jovem não terá o mesmo destino do avô quando sumiu, mas estará na presença dele. Após o incidente, ele será cuidado pelo Velho do Rio e receberá cuidados especiais na tapera de Juma (Alanis Guillen).

Sem esperança de ver o filho novamente, Zé Leôncio fará uma viagem desesperada ao Rio de Janeiro para contar a Madeleine (Karine Teles) que o filho está desaparecido e ninguém possui notícias sobre ele.

