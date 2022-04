Novo auxílio emergencial: cartão de R$ 300 é liberado

Os pagamentos de um novo auxílio emergencial foram anunciados. O benefício será pago por meio de um cartão social e terá o valor de R$ 300 por família. A ideia é que as pessoas usem a quantia apenas para a compra de comida neste primeiro momento.

O benefício em questão deve ser pago apenas para as famílias que costumavam conseguir algum tipo de renda através do turismo na cidade. Em janeiro deste ano, um queda de um paredão em um cânion na região resultou na morte de 10 pessoas. O fato ganhou destaque internacional e depois do episódio, a cidade passou a registrar uma queda no número de turistas.

De acordo com a Prefeitura da cidade, as pessoas que desejam pegar o dinheiro em questão já podem se inscrever. O processo de inscrição, aliás, deve acontecer até o próximo dia 2 de maio. O executivo municipal afirma que a ideia é atender todas as famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social neste momento.

A Prefeitura disse ainda que o cadastro está sendo feito agora, mas o dinheiro ainda deve demorar um pouco para ser depositado de fato. Segundo o executivo municipal, o objetivo é liberar o saldo apenas em maio ou em junho. Ainda não há uma definição completa sobre as datas dos pagamentos do benefício em questão.

Funcionários que trabalham em pousadas e motoristas de veículos 4×4 para turistas foram os mais prejudicados com a queda do turismo na região. Eles deverão ser os grupos mais beneficiados pelo novo projeto neste momento. Pessoas que trabalham em qualquer atividade ligada ao setor turístico da região estão no foco.

Como fazer a inscrição

A Prefeitura de Capitólio informa que o processo de inscrição segue sendo realizado apenas de maneira presencial. O cidadão que se interessar pela possibilidade de receber a ajuda, precisa se dirigir até um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da cidade.

Mas é preciso prestar atenção aos horários de atendimento antes de sair de casa. O CRAS local funciona das 8h às 10h e das 12h às 15h de segunda a sexta. O edifício fica na Rua dos Franciscos, nº 200. O número de telefone é o (37) 3373 1188.

O cidadão que deseja solicitar o benefício precisa ter residência na cidade de Capitólio pelo período de ao menos um ano antes da data exata da inscrição. Atualmente, a visitação aos cânions está aberta de maneira parcial desde o último dia 30, mas o movimento segue abaixo do normal.

Documentação para receber Auxílio

Ao visitar o CRAS para realizar o processo de inscrição no auxílio, o cidadão precisa levar consigo alguns documentos importantes. Veja abaixo

Carteira de trabalho, holerite ou documento que comprove a atividade exercida;

Matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos;

Comprovante de residência;

Comprovante de aluguel ou financiamento caso tenha;

Documentos pessoais de todos os membros da família (Identidade, CPF e Certidão de Nascimento).