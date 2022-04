Novo Auxílio Emergencial de R$ 300: Veja como se inscrever para receber

Famílias de baixa renda poderão se inscrever até o início de maio para receber o novo Auxílio Emergencial no valor de R$ 300. As pessoas que forem contempladas terão acesso a um cartão social para realizar o saque do benefício.

O novo programa é voltado às famílias que vivem da renda gerada pelo turismo na cidade de Capitólio (MG). Após o desabamento de um paredão na região de cânions da cidade, as atividades de turismo foram suspensas, deixando milhares de famílias desamparadas.

A tragédia ocorreu em janeiro deste ano e deixou 10 mortos. Contudo, no fim do mês de março a prefeitura reabriu as visitas, no entanto, o fluxo ainda é pouco para conseguir levantar uma renda que dê para sustentar as famílias impactadas.

Como se inscrever para receber o auxílio?

Antes de qualquer coisa, o responsável familiar deve fazer a inscrição até o dia 2 de maio, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da cidade. Lá, o atendimento vai das 8h às 10h e das 12h às 15h de segunda a sexta-feira.

A unidade está localizada na Rua dos Franciscos, nº 200, em Capitólio (MG). Em caso de dúvidas, ligue para o telefone (37) 3373 1188.

Vale ressaltar que na ocasião será necessário apresentar alguns documentos, sendo eles:

Carteira de trabalho, holerite ou documento que comprove a atividade exercida;

Matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos;

Comprovante de residência;

Comprovante de aluguel ou financiamento, caso tenha;

Documentos pessoais de todos os membros da família (Identidade, CPF e Certidão de Nascimento).

Auxílio emergencial terá pagamentos de volta após Páscoa?

No fim do ano passado, aproximadamente 25 milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial ficaram desamparadas financeiramente após o encerramento do benefício. Ainda com a permanência da pandemia da Covid-19, milhares de famílias se encontram em situação de vulnerabilidade neste ano de 2022. Por conta dessa situação, muitos ainda perguntam sobre a possibilidade de receber o benefício em abril.

Embora o desejo para o retorno imediato do auxílio emergencial seja enorme por uma grande quantidade de cidadãos da população brasileira, o Governo Federal já deixou claro que não pretende retornar com os pagamentos do benefício. Vale ressaltar que o último repasse aconteceu em outubro de 2021, com liberações de até R$375.

No momento, o Governo Federal está efetuando o pagamento de um benefício retroativo do auxílio emergencial. Para verificar se tem direito ao benefício, o cidadão deve acessar o portal Dataprev. Veja os passos a seguir:

Acesse o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial; Preencha o campo com o seu Cadastro de Pessoa Física (CPF); Com o seu nome completo; e Com o nome da sua mãe completo (ou selecione a opção “mãe desconhecida); Coloque sua data de nascimento no campo solicitado; Selecione o reCAPTCHA para provar que é humano; Clique em “ENVIAR”.

No site também é possível acompanhar todo o detalhamento dos pedidos – como resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e vice-versa, além da justificativa, caso o auxílio tenha sido negado.