Novo Auxílio Emergencial de R$ 300; veja quem recebe

Moradores da cidade de Capitólio (MG) que atuavam no turismo podem receber um Auxílio Emergencial no valor de R$ 300. O benefício tem como objetivo ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade frente ao fechamento do turismo local.

Em janeiro deste ano, houve o desabamento de um paredão na região de cânions da cidade que gerou a morte de 10 pessoas. Por este motivo, as autoridades acabaram encerrando as atividades turísticas locais, deixando muitas famílias que dependem desse setor desamparadas.

Inscrição para o novo Auxílio Emergencial

O benefício municipal será pago aos cidadãos que residem na cidade há no mínimo 1 ano. Para se inscrever será necessário apresentar os seguintes documentos:

Carteira de trabalho, holerite ou documento que comprove a atividade exercida;

Matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos;

Comprovante de residência;

Comprovante de aluguel ou financiamento, se esta for a situação;

Documentos pessoais de todos os membros da família (Identidade, CPF e Certidão de Nascimento).

Cabe salientar que o prazo para as inscrições vai até o dia 2 de maio. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h e das 12h às 15h, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da cidade. Em caso de dúvidas, o telefone é (37) 3373 1188.

Reabertura dos pontos turísticos

A prefeitura da cidade reabriu no dia 30 de março o acesso parcial aos cânions, sendo liberado uma embarcação por vez, com todos os tripulantes com capacetes e coletes salva-vida. No entanto, a medida ainda não é suficiente para atender a demanda das famílias.

Auxílio emergencial de até R$3 mil para 500 mil pessoas

Durante a vigência do Auxílio Emergencial, o Governo Federal não concedeu cotas duplas ao pais solteiros chefes de família monoparental. Na época, especificamente entre abril e agosto de 2020, enquanto as mães solteiras recebiam R$ 1.200, os demais beneficiários recebiam R$ 600.

No entanto, considerando os critérios pelos quais as mães solteiras foram contempladas, os pais solteiros na mesma situação também teriam direito aos valores dobrados. Pensando nisso, o Congresso Nacional ampliou a bonificação aos homens em questão.

Vale lembrar que embora o Auxílio Emergencial tenha sido encerrado, o governo está repassando as parcelas aos chefes de família de forma retroativa. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 1,3 milhão de pais solteiros serão contemplados.

No primeiro pagamento, no dia 13 de janeiro deste ano, cerca de 823,4 mil foram beneficiados. Agora, restam aproximadamente 500 mil cidadãos serem contemplados. O valor da parcela retroativa pode chegar até R$ 3 mil.

Quem pode receber o Auxílio Emergencial retroativo?

Para receber o benefício retroativo é preciso que os pais solteiros se enquadrem nos seguintes requisitos:

Integrar família incluída no Bolsa Família em abril de 2020;

Ter o Cadastro Único ( CadÚnico ) atualizado;

) atualizado; Estar desempregado;

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.636) ou ter renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606);

Ser solteiro, não possuir cônjuge ou companheira (o);

Ter recebido o auxílio emergencial pago entre abril e agosto de 2020; e

Ter na família uma pessoa menor de 18 anos de idade.

Como consultar?

Para saber se tem direito aos valores retroativos, o trabalhador deve:

Acessar o aplicativo ou site oficial do Auxílio Emergencial;

Informar o número do CPF, nome completo e nome completo da mãe;

Se não souber o nome da mãe, marque a opção “Mãe desconhecida”;

A data de nascimento também deve ser informada;

Para verificar as informações, basta clicar em “Enviar”.