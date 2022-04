Novo boletim atualiza estado de saúde de Rodrigo Mussi: ‘Continua reagindo’

Foi divulgado na tarde desta segunda-feira (4) um novo boletim que atualiza o estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi. O gerente comercial está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um grave acidente de carro na última quinta-feira (31).

“Rodrigo Mussi ainda está em estado grave, mas continua reagindo, está bem agitado e se mexendo bastante conforme aos poucos diminuem a sedação! Hoje apertou o dedo do irmão e a família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia!”, diz a nota.

Entenda o caso

O acidente aconteceu na madrugada da quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a 800 metros da Ponte Eusébio Matoso. Rodrigo pediu o carro por um aplicativo, saindo de Osasco, próximo a estação de trem Presidente Altino para desembarcar no bairro da Consolação.

Em entrevista ao Hora 1, primeiro registro do acidente, ainda sem a identificação de Rodrigo Mussi como um dos feridos, o motorista informou que não sabia se havia dormido na direção ou se o veículo estava com algum problema técnico.

Rodrigo não pode receber visitas médicas e está sendo acompanhado pela família e a amiga e também ex-BBB, Viih Tube, com quem se envolveu no último final de semana, e assumiu as redes do influenciador.

