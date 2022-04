Dentre muitas ações e objetivos do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) estão a promoção de conhecimento sobre a importância de projetos sustentáveis, a revisão de metas e um novo ciclo do Plano de Gestão de Logística Sustentável. Saiba mais detalhes oficiais!

Promover conhecimento sobre sustentabilidade

Incluir temas sobre sustentabilidade em cursos, seminários, congressos, fóruns, palestras, oficinas, painéis, rodas de conversa, moderações e discussões em grupo promovidas de forma oficial.

Condução de estudos

A divulgação oficial destaca que aquelas etapas ou ações parcialmente cumpridas e/ou não cumpridas constarão como parte dos estudos a serem conduzidos, visando à atualização do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) para sugestão na versão de revisão do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).

Novo ciclo do Plano de Gestão de Logística Sustentável

Um olhar panorâmico sobre os resultados alcançados demonstram que o desenvolvimento das ações no âmbito da Presidência da República foi positivo, uma vez que foi alcançada uma média de 70% das ações propostas.

Revisão de metas

Sendo assim, como proposta para o novo ciclo do Plano de Gestão de Logística Sustentável, serão encaminhadas propostas para revisão das metas e ações onde, para o caso de algumas destas ações, cujo monitoramento é contínuo e permanente, poderão ser retiradas do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) e acompanhadas sistematicamente, pelas unidades responsáveis, como rotina de trabalho, informa o documento oficial disponível no portal Gov.br.

Diminuir o consumo de papel

O consumo mensal de papel segue sendo acompanhado continuamente pela equipe responsável, através do Painel PR – Sustentável. Como pode ser observado no gráfico a seguir, nota-se uma redução de consumo anual (em resmas) de aproximadamente 20% em relação aos anos anteriores. Já em 2021, a redução é de aproximadamente 30% se comparado ao mesmo período de 2020, informa o documento oficial.

O ano de 2019 apresentou redução de aproximadamente 18% em relação ao ano anterior e 2020, um aumento de 9% em relação a 2019. Já em 2021, nota-se uma redução de aproximadamente 35% quando comparado ao mesmo período de 2020.

Mudanças importantes

Conforme divulgação oficial, o consumo de copo descartável gera um volume elevado de resíduos diários, dado que, após o uso – que costuma ser rápido e único – geralmente são descartados. Há, portanto, necessidade de estimular a reflexão e a mudança de atitude dos servidores, dos terceirizados e de todo o público flutuante, que devem usar racionalmente os recursos postos à disposição nas dependências da Presidência da República, informa a divulgação oficial da Secretaria-Geral.