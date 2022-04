Novo empréstimo do Caixa Tem; veja como solicitar

A Caixa Econômica Federal já começou a liberar o empréstimo aos MEIs e cidadãos de baixa renda pelo aplicativo Caixa Tem. Mas, antes de qualquer coisa é preciso saber quais os critérios para ter acesso ao crédito. É preciso:

Ser a pessoa física interessada em empreender;

Não ter dívidas acima de R$ 3.000, exceto financiamentos imobiliários. O dinheiro não pode ser usado para quitar débitos;

Ser pessoa que quer impulsionar o seu próprio negócio, comprando materiais para estoque ou uma bicicleta para fazer entregas, por exemplo.

Como pedir o empréstimo pelo Caixa Tem?

O cidadão interessado pode solicitar o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem, com apenas alguns toques no celular. Basta atualizar o aplicativo e solicitar o serviço. O valor contratado deve cair na conta poupança digital em até 10 dias úteis.

Veja o passo a passo de como contratar o microcrédito pelo site da Caixa a seguir:

Acesse o site da Caixa pelo navegador; Em seguida clique em “Acessar conta”; ou Clique em “Cadastrar”, se ainda não tiver acesso; Leia os termos e condições e clique em “Concordo”; Agora, informe o seu nome completo, número do seu CPF e a sua data de nascimento; Feito isto, clique em “Continuar”; Preencha os dados da sua conta Caixa, como agência, tipo de conta, número da conta e senha do cartão; Para finalizar, cadastre o seu login e senha e clique em “Confirmar”.

Qual o valor do empréstimo Caixa Tem?

O limite de crédito disponibilizado pela Caixa varia segundo o público solicitante. Veja a seguir:

Pessoas físicas poderão solicitar entre R$ 300 a R$ 1.000, com juros de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses;

Pessoas jurídicas (MEIs), poderão contratar até R$ 3 mil, com juros a partir de 1,99% ao mês e parcelamento em até 24 meses.

Empréstimo negado

É possível que ao solicitar o empréstimo o sistema envie a seguinte mensagem: “No momento você ainda não possui credito disponível para contratação”. Segundo a Caixa Econômica Federal, isso pode acontecer pelo fato de o cliente não ter atingido os critérios de avaliação necessários.

Neste caso, a instituição recomenda que o interessado que foi negado procure saber se há restrições cadastrais em seu CPF e se há outros empréstimos em aberto comprometendo a sua capacidade de pagamento.

“Ao fazer os pagamentos em dia, você construirá um histórico de comportamento de crédito e de relacionamento com a Caixa. Com base nesse histórico, nas futuras avaliações o banco poderá realizar nova análise de crédito e disponibilizar valores maiores de empréstimo em outras modalidades”, explica o banco.

Empréstimo Caixa Tem 2022

O novo empréstimo do Caixa Tem é destinado para quem tem intenção em usar o dinheiro para impulsionar o próprio negócio. As demais pessoas físicas, podem solicitar a outra modalidade de crédito liberada em dezembro de 2021, com juros de 3,99% ao mês.

No que se refere ao prazo para a liberação do serviço, será contado 10 dias a partir do momento em que atualizou os dados no Caixa Tem. Feito isto, será possível visualizar se o empréstimo estará disponível ou não.