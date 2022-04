novo grupo recebe antecipação do 13º salário nesta quinta-feira, 28

Nesta quinta-feira (28), mais um grupo de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem a antecipação do 13º salário. Segundo as informações oficiais, desta vez é a hora das pessoas que recebem um salário mínimo e possuem o número 4 como final da numeração do benefício.

O Governo Federal resolveu antecipar os pagamentos do 13º salário este ano, assim como fez também em 2020 e 2021. Dessa forma, os repasses que costumavam acontecer apenas no segundo semestre de cada ano, foram trazidos para os primeiros seis meses. Em 2022, as liberações serão divididas em duas para todos os usuários.

A primeira parcela começou a ser paga ainda na última segunda-feira (25) e deve seguir até o dia 6 de maio. Neste primeiro momento, os segurados recebem o valor correspondente a 50% do saldo do benefício que recebem normalmente. A segunda parte está prevista para ocorrer entre os dias 25 de maio e 7 de junho.

Para saber qual é o dia em que receberá o dinheiro, basta conferir o número final da numeração do benefício do INSS. Ele pode ser consultado no próprio aplicativo ou site do Meu INSS. É preciso desconsiderar o algarismo que vem depois do dígito verificador. Nesta semana, o Governo ainda deve fazer pagamentos para aqueles que possuem o número final 5, na sexta-feira (29).

O cidadão não precisa se preocupar com a solicitação da antecipação. De acordo com informações do próprio INSS, os depósitos acontecem de forma automática para todos os usuários que possuem o direito de receber. Não é necessário solicitar nada. Basta esperar para que o complemento caia na conta junto com o dinheiro do benefício. O calendário é o mesmo.

Quem tem direito a antecipação do 13º salário do INSS?

Segundo informações do próprio INSS, para ter direito ao processo de antecipação do 13º salário, o cidadão precisa ser aposentado, pensionista ou mesmo um trabalhador que recebe algum auxílio social da autarquia.

Podemos citar aqui, por exemplo, o auxílio-doença, o auxílio-acidente e até mesmo o auxílio-reclusão. Cidadãos que recebem os complementos também podem pegar a quantia antecipada de maneira equivalente ao que já foi recebido.

Números

Nesta semana, o INSS divulgou mais alguns números da antecipação. Segundo a autarquia, pouco mais de 31 milhões de brasileiros estão aptos ao recebimento das duas parcelas da antecipação do 13º neste ano de 2022.

O INSS também aponta que a decisão de antecipar os pagamentos deverá injetar pouco mais de R$ 57 milhões na economia neste primeiro semestre. Esse é o montante que era esperado para ser injetado inicialmente apenas no segundo semestre.

Como consultar o 13º salário

Uma das formas mais simples de consultar o valor do 13º salário é ligando para a Central de atendimento do próprio INSS. Basta ligar para o número 135, informar o CPF e confirmar algumas informações básicas. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Outra opção é acessar o site do Meu INSS. Por lá, será necessário aplicar o login e a senha e clicar em Extrato de Pagamento. Pronto. O cidadão poderá conferir se terá alguma antecipação e, se sim, qual será o valor.

Qualquer indivíduo também pode realizar a consulta através do app do Meu INSS. Basta entrar no sistema com o login e senha cadastrados, e clicar na aba do valor do extrato. Assim como no site oficial, o cidadão pode realizar a consulta a qualquer momento do dia.

Calendário

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de abril;

: recebe dia 25 de abril; Benefício final 2 : recebe dia 26 de abril;

: recebe dia 26 de abril; Benefício final 3 : recebe dia 27 de abril;

: recebe dia 27 de abril; Benefício final 4 : recebe dia 28 de abril;

: recebe dia 28 de abril; Benefício final 5 : recebe dia 29 de abril;

: recebe dia 29 de abril; Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

recebe dia 02 de maio; Benefício final 7 : recebe dia 03 de maio;

: recebe dia 03 de maio; Benefício final 8 : recebe dia 04 de maio;

: recebe dia 04 de maio; Benefício final 9 : recebe dia 05 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha mais de um salário:

Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

recebe dia 02 de maio; Benefício final 2 e 7 : recebe dia 03 de maio;

: recebe dia 03 de maio; Benefício final 3 e 8 : recebe dia 04 de maio;

: recebe dia 04 de maio; Benefício final 4 e 9 : recebe dia 05 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de maio

: recebe dia 25 de maio Benefício final 2 : recebe dia 26 de maio

: recebe dia 26 de maio Benefício final 3 : recebe dia 27 de maio

: recebe dia 27 de maio Benefício final 4 : recebe dia 30 de maio

: recebe dia 30 de maio Benefício final 5 : recebe dia 31 de maio

: recebe dia 31 de maio Benefício final 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 1º de junho Benefício final 7 : recebe dia 02 de junho

: recebe dia 02 de junho Benefício final 8: recebe dia 03 de junho

8: recebe dia 03 de junho Benefício final 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 0: recebe dia 07 de junho

Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha acima de um salário mínimo:

Benefício final 1 e 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 1º de junho Benefício final 2 e 7 : recebe dia 02 de junho

: recebe dia 02 de junho Benefício final 3 e 8 : recebe dia 03 de junho

: recebe dia 03 de junho Benefício final 4 e 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de junho